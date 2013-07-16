Дочка вмовлятиме Тимошенко погодитися на лікування в Німеччині - ЗМІ

Про це заявила тітка екс-прем'єра Антоніна Ульяхіна.

«До нас тут терміново приїхала Женя (Євгенія Тимошенко, дочка екс-прем'єра - ред.). Ми всі разом - мама Юлі, Людмила Миколаївна, я і Женя - обговорюємо цю новину. Женя завтра-післязавтра йде до мами на довгострокове побачення, де дізнається всі подробиці», - розповіла Ульяхіна «Вістям».

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Як каже родичка, сама Тимошенко поки не погодилася на виїзд.

«Якби Юля дала згоду, ми б вже тут пакували валізи, і всі разом поїхали. Але вона цього досі не зробила, і ми розраховуємо, що Женя її переконає. І Саша (Олександр, чоловік екс-прем'єра - ред.) її просить. Ми будемо її переконувати дати згоду, тому що вважаємо, що в нинішніх умовах вона не вилікується, а може залишитися інвалідом. Це основна мета побачення Жені з мамою», - розповіла Ульяхіна.

Як повідомлялося, у польському виданні Gazeta Wyborcza вчора з'явилася інформація, що засуджена у 2011 році до семи років в'язниці екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко 15 вересня може бути випущена за кордон на лікування. "Такий крок повинен усунути основну перешкоду на шляху запланованого на листопад підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - писало видання.