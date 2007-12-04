Литвину здається, що спікеріаду затягують

Депутати Верховної Ради затягують процедуру голосування по кандидатурі спікера і обранню керівництва ВР. Таку думку, як передає «Главред», в інтерв`ю журналістам висловив Володимир Литвин.

За його словами, відповідна думка у нього склалася, після того, як на розгляд у сесійний зал були винесені неістотні питання, зокрема, щодо предметів відання парламентських комітетів.

«У мене складається враження, що зараз йде процес затягування ухвалення головних рішень, оскільки зациклилися на нічого не значущих деталях, які нічого не додають для суспільства», - сказав Литвин.