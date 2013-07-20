На ПК «Україна» ще не знають, скільки коштуватиме біометричний паспорт

Поліграфкомбінат «Україна» сподівається налагодити виробництво біометричних паспортів до саміту ЄС у Вільнюсі у листопаді цього року.

Про це в інтерв'ю ZN.UA сказав директор поліграфкомбінату Максим Степанов.

На запитання, чи встигне підприємство запустити виробництво біопаспортів до цієї дати, він відповів: "Хочемо. Дуже".

Степанову важко сказати, якою буде вартість біометричного паспорта, проте він висловив упевненість, що ціна буде нижчою за 350 грн, заявлених консорціумом ЄДАПС.

"Думаю, що дешевше. Але сказати, скільки, зараз дійсно не готовий. Потрібно провести низку заходів. Дуже багато що залежить, яку інформацію заносити на чіп біометричного паспорту. Від цього залежатиме його ціна", - відзначив він.

За словами Степанова, на чіп потрібно заносити мінімальні дані: фотографію, підпис, а ще додатково - відбитки пальців, сітківку ока тощо.

"Для цього необхідне відповідне обладнання, яким треба оснастити всі підприємства, реєстраційні пункти в областях. Будуть потрібні також відповідні захисні механізми, програмне забезпечення. На сьогодні немає системи захисту цього паспорта. А вона, до речі, коштує грошей. У нас сьогодні є проекти дизайну паспорта, і є вже низка напрацювань. Потрібний також інший паспортний папір, інші захисні елементи, розміщені на самому паспорті. Все це впливає, зрештою, на ціну", - підкреслив директор комбінату.

"Вартість не буде дорожчою за 350 грн. Проте конкретну ціну я назвати поки не готовий. Адже є наша ціна, а є ще й витрати Міграційної служби, яка їх понесе, щоб ввести у цю систему. В усякому разі, ціна, сформована на цей паспорт, буде абсолютно прозорою", - запевнив Степанов.