Російські окупанти продовжують спроби встановити вогневий контроль над північними околицями міста Слов’янськ у Донецькій області та шляхами підходу до нього. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Олексій Бєльський, повідомляє "Укрінформ".

"Я це можу підтвердити. В окупантів стояло і стоїть завдання на весняно-літню кампанію – це умовно кажучи, ми не прив'язані до календарів. По суті, літня кампанія зараз ще триває. Вони широко анонсували її, це "звільнення всієї "ДНР". Тобто взяття під контроль всієї території "ДНР" і "звільнення" великих міст, населених пунктів: це Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ, Мирноград, і вони дуже хочуть захопити Слов'янськ. Тим більше, з 2014 року Слов'янськ – це для них фетиш своєрідний", – сказав він.

Бєльський пояснив, що ворог намагається обійти Лиман з різних напрямків, аби згодом просунутися в бік Слов’янська.

"До самого Слов'янська вони можуть підійти, виходять з північного сходу, з боку Сіверська, з північного сходу – це з Лиману, де вони виявляють вкрай серйозну активність. Намагалися пробитися до нього – не виходить, то вони починають і з півдня намагатися прорватися, і з північного заходу: спочатку взяти Лиман і вийти напряму вже на донецький Райгородок, Миколаївку і безпосередньо до околиць Слов'янська, або з півночі через Святогірськ спуститися вниз. Як варіанти, через Краматорськ – це вже з півдня", – розповів речник.

За його словами, Сили оборони України успішно стримують наступальні дії росіян. Однак тиск противника посилюється.

