Коаліція віддає посаду першого віце-спікера опозиції

Коаліція пропонуватиме народним депутатам провести “пакетне” голосування за обрання керівництва Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні фракціями БЮТ та “Наша Україна – Народна самооборона” під час спільного засідання.

Також БЮТ та НУ-НС ухвалили рішення запропонувати опозиції висунути свою кандидатуру на посаду першого віце-спікера парламенту, а на посаду віце-спікера буде запропоновано кандидатуру члена фракції БЮТ Миколи ТОМЕНКА.

Як зазначив заступник лідера фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ, до проведення голосування з обрання керівництва ВР планується провести консультації з опозиційними фракціями, щоб вони визначилися, чия саме кандидатура пропонуватиметься на посаду першого заступника голови ВР.

Водночас, під час засідання народний депутат, член фракції НУ-НС Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ виступив категорично проти того, щоб посаду першого віце-спікера обійняв представник фракції КПУ Адам МАРТИНЮК. За його словами, А.МАРТИНЮК під час ведення засідань ВР порушує регламент.

У свою чергу, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО нагадала, що за порушення регламенту коаліція в будь-який момент може відкликати з керівної посади будь-якого депутата.