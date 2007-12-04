Регіони притримують крісло для Януковича

13:42, 04 грудня 2007
Політика
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Тимчасові лідери не потрібні

Партія регіонів визначиться з кандидатурою на посаду голови фракції в залежності від того, де працюватиме Віктор Янукович.

Тарас Чорновіл
Про це в коментарі Українській правді повідомив член Партії регіонів Тарас Чорновіл.

"Лідер фракції визначиться тоді, коли буде встановлено чітко, де працюватиме Віктор Янукович", - сказав він.

"Ми розуміємо, якщо він залишиться працювати у парламенті, то лідером фракції буде він. Якщо він лишиться в уряді, то лідером фракції, найімовірніше, буде Раїса Богатирьова", - додав Чорновіл.

У зв`язку з цим він зауважив, що Партія регіонів "не хоче робити тимчасових лідерів під цю підвішену ситуацію".

 

 

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