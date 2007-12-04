Регіони притримують крісло для Януковича
13:42, 04 грудня 2007Політика
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Тимчасові лідери не потрібні
Партія регіонів визначиться з кандидатурою на посаду голови фракції в залежності від того, де працюватиме Віктор Янукович.
|Тарас Чорновіл
"Лідер фракції визначиться тоді, коли буде встановлено чітко, де працюватиме Віктор Янукович", - сказав він.
"Ми розуміємо, якщо він залишиться працювати у парламенті, то лідером фракції буде він. Якщо він лишиться в уряді, то лідером фракції, найімовірніше, буде Раїса Богатирьова", - додав Чорновіл.
У зв`язку з цим він зауважив, що Партія регіонів "не хоче робити тимчасових лідерів під цю підвішену ситуацію".
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