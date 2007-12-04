Турчинов радить опозиції вхопитися за шанс

Опозиційні фракції втратять шанс запропонувати свою кандидатуру на посаду першого заступника голови Верховної Ради, якщо відмовляться підтримати “пакетне” голосування за обрання всього керівництва парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам заступник лідера фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

Він наголосив, що фракції коаліції надали можливість опозиції висунути будь-яку кандидатуру на посаду першого заступника голови ВР.

«Парламентська більшість дає можливість опозиції висунути будь-яку кандидатуру, за яку проголосує більшість. Ми вважаємо, що це демократично і правильно, і якщо вони не підтримають це, то може так трапитися, що вони не зможуть отримати посаду першого віце-спікера», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, для представників коаліції непринципово, аби обрання керівництва ВР відбувалося саме “в пакеті”.

При цьому О.ТУРЧИНОВ висловив думку, що під час перерви представники Партії регіонів будуть робити все, аби налаштувати депутатів з фракцій КПУ та Блоку Литвина зірвати голосування.