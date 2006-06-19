Переговори “Нашої України”, БЮТ і СПУ завершились успішно

Сьогоднішні переговори “Нашої України”, БЮТ та СПУ про створення коаліції завершились успішно, заявив один з лідерів Блоку Юлії Тимошенко Микола ТОМЕНКО і висловив сподівання, що завтра можна буде підписати коаліційну угоду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, зазначивщи, що “погодили все, що можна було погодити”.