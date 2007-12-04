ВР зібралась і знову пішла на перерву

У засіданні Верховній Раді України оголошено перерву на 30 хвилин на пропозицію фракцій БЮТ та НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат України Спиридон КІЛІНКАРОВ (фракція КПУ) звернувся до головуючого на вечірньому засіданні Олександра ТУРЧИНОВА із вимогою вилучити картки для голосування народних депутатів Івана СПОДАРЕНКА (фракція БЮТ) та Станіслава ДОВГОГО (фракція НУ-НС) оскільки вони відсутні в залі.

Ця заява була зроблена під час обговорення питання щодо голосування за пропозицію єдиним списком (пакетом) голосувати за кандидатури голови ВР, його першого заступника та заступника.

Після цього фракція БЮТ та НУ-НС звернулась до президії із заявою щодо оголошення півгодинної перерви в засіданні парламенту