Народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Роман ЗВАРИЧ не виключає, що сьогоднішнє засідання парламенту може затягнутись до ночі.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам Р.ЗВАРИЧ розповів, що, відповідно до Регламенту ВР, не можна переривати розгляд певного питання, тому, якщо обрання голови парламенту розпочнеться до 18.15, то ВР може засідати поки не вирішить питання по суті.

Водночас, за його словами, депутати можуть оголосити перерву в роботі ВР до ранку, але за це рішення має проголосувати 226 депутатів.

Як відомо, для продовження вечірнього засідання після 18.15, відповідно до Регламенту ВР, депутати мають на ранковому засіданні прийняти рішення про продовження засідання.