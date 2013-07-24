УПЦ просить не політизувати 1025-річчя Хрещення

Про це сказав прес-секретар Предстоятеля УПЦ, голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу Української Православної Церкви протоієрей Георгій Коваленко на прес-конференції в УНІАН.

«Ювілей Хрещення Русі - не політична подія, хоча святкування є церковно-державним. Ця подія духовна, культурна та історична. Також Церква звертається до органів державної влади з проханням надати можливість усім людям помолитись, взяти учать в урочистих заходах. Та до віруючих – із проханням під час ювілею продемонструвати християнські чесноти – терпіння, повагу один до одного та благоговіння перед святинями», - зазначив отець Георгій.

Прес-секретар Предстоятеля УПЦ акцентував увагу на головній події 1025-річчя Хрещення Київської Русі – на святкових богослужіннях в Києво-Печерській Лаврі.

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Зокрема, 27 липня о 17.00 на Соборній площі Києво-Печерської Лаври відбудеться вечірнє богослужіння, а 28 липня о 9.00 – Божественна літургія.

Протоієрей Георгій порадив усім православним християнам, які будуть у ці дні у Києві, підготуватися до таїнства Святого Причастя та прийти на святкові богослужіння.

«У день пам’яті Хрестителя Київської Русі – святого рівноапостольного князя Володимира, 28 липня, віруючі отримають чи не єдину в житті можливість - об’єднатись з усіма представниками Помісних Православних Церков навколо Чаші Христової, причаститися Святих Христових Тайн», - зазначив отець Георгій.