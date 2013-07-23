ЗМІ: Свобода збирається пікетувати Путіна та Кирила

Про це заявив народний депутат від партії "Свобода" Андрій Іллєнко, повідомляє ТСН.

"Це буде традиційна акція. Ми її проводимо багато років. Ця акція проходить тоді, коли в Україну приїжджає глава РПЦ. І цього разу, я думаю, це буде в традиційному форматі. Це пікетування максимально наближене до місця, де московські емісари "руского міра" будуть перебувати", - сказав Іллєнко.

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Він також додав, що "Свобода" ще не визначилася з часом початку акції і не подавала заявку на її проведення. Це обумовлено тим, що поки не відомо, як Путін і патріарх Кирило будуть пересуватися Києвом.

Як повідомляв УНІАН, основні заходи зі святкування 1025-річчя Хрещення Київської Русі відбуватимуться в Україні 27-28 липня.