У «Батьківщині» не поспішають приймати «блудного депутата» назад

У фракції "Батьківщина" не поспішають приймати назад народного депутата Олега Канівця. Про це пише видання Комерсант-Україна.

Вчора народний депутат Олег Канівець (позафракційний) заявив про готовність повернутися у фракцію "Батьківщина". "Після того, як Віктора Швеця (народний депутат," Батьківщина ") усунули від кураторства у Львівській області, я готовий повернутися у фракцію", - заявив народний депутат. Канівець переміг на виборах до парламенту по 126-му мажоритарному округу (Львівська область) за підтримки об'єднаної опозиції "Батьківщина". На початку квітня він вийшов з фракції разом з трьома іншими народними депутатами.

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Учора члени президії політради "Батьківщини" підтвердили інформацію про зміну кураторів у всіх областях. "Усі члени президії (політради) були закріплені за певними областями. Проте зміна кураторів пов'язана зі змінами в керівництві партії, а не з окремими кадровими рішеннями", - заявив народний депутат, член президії політради "Батьківщини" Павло Петренко.

За словами члена президії політради і куратора Львівській області Сергія Власенка, рішення про повернення пана Канівця у фракцію "Батьківщина" буде приймати її керівництво. "Якщо (у керівництві фракції) запитають мою думку, то я вважаю, що пан Канівець залишив фракцію зі штучних причин і зрадив своїх виборців. Я б не рекомендував його брати назад", - вважає пан Власенко.