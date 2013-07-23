Нардеп-«тушка» вирішив повернутись у фракцію «Батьківщина»

Народний депутат України Олег Канівець готовий повернутися у фракцію “Батьківщина”. Про це він сказав в коментарі агентству УНІАН.

Він зазначив, що у свій час вийшов з фракції “Батьківщина” через особистий конфлікт з народним депутатом України з цієї фракції Віктором Швецем, який був куратором Львівської області від партії.

Канівець нагадав, що він балотувався у виборчому окрузі №126 на Львівщині. При цьому він зазначив: “Я спочатку публічності цьому конфлікту не надавав. Я про це говорив в середині фракції, з керівництвом фракції, звертався з проханням, щоб припинилося цькування, яке було під час виборів і після них, незважаючи на те, що я ввійшов у фракцію “Батьківщина” і голосував так як фракція”.

“На жаль, мене тоді не почули лідери фракції, і я тоді за погодженням із лідером своєї партії Анатолієм Гриценком (йдеться про ВГО «Громадянська позиція» - УНІАН) написав заяву про вихід” - додав він.

Канівець сказав, що тоді звертався до лідера фракції “Батьківщина” Арсенія Яценюка з приводу того, що “готовий повернутися у фракцію, якщо з мого округу буде прибраний депутат Віктор Швець, і щоб він не був куратором по Львівщині”. Він зазначив, що тоді до нього не дослухалися.

“Але, оскільки нещодавно рішенням політради партії “Батьківщина” замість Швеця куратором Львівської області обраний Сергій Власенко, то я вважаю, що конфлікт особистісний на цьому рівні вичерпаний і я готовий повернутися у фракцію “Батьківщина”. Я напишу заяву”, - наголосив Канівець.

При цьому він додав, що “сьогодні потрібно керівництву фракції сказати мені, чи готові вони, щоб я повернувся у фракцію, чи мають до мене застереження”. Канівець вважає, що застережень щодо нього не може бути, бо жодне його голосування не було на користь Партії регіонів.

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На уточнююче запитання, чи мав він уже розмову з кимось із керівництва фракції “Батьківщина” щодо свого повернення, Канівець відповів: “З керівництвом не говорив, я спілкувався зі своїм лідером Анатолієм Гриценком і він сказав: “Давай це відкладемо до кінця літа, оскільки зараз не політичний сезон, а у вересні буде збиратися фракція і без сумніву ми це питання на фракції розглянемо”. Канівець зазначив, що Гриценко йому сказав, що спілкувався “з кимось з керівників — чи це був Турчинов, чи Яценюк”.

Як повідомляв УНІАН 4 квітня голова Верховної Ради Володимир Рибак на засіданні парламенту, яке проходило у будівлі комітетів ВР на вулиці Банковій, заявив, що депутати Олег Канівець, Віталій Немілостівий, Роман Стаднійчук та Ігор Скосар вийшли зі складу фракції “Батьківщина”.

Тоді народний депутат України Канівець, який вийшов із фракції «Батьківщина», заявив, що за жодних обставин не приєднається до парламентської більшості, до владної команди.

У заяві Канівця, розміщеній на сайті Гриценка, йшлося: “Це було нелегке рішення. Але іншого вибору керівництво фракції – Арсеній Яценюк та Олександр Турчинов – мені не залишили. Я неодноразово намагався достукатись до партійних лідерів. Проте мене ніхто не хотів чути! Втім, як і багатьох інших моїх колег депутатів».

Він зазначив, що «на сьогоднішній день я – позафракційний депутат, який і надалі буде відстоювати інтереси виборців свого округу. Можу сказати, що моє рішення про вихід із фракції підтримують майже всі колеги-депутати від Львівщини».

Як зауважив Канівець, «мої виборці добре знають, що протягом усієї виборчої кампанії проти мене в окрузі № 126 працював народний депутат, член депутатської фракції «БЮТ-Батьківщина» у Верховній Раді України VI скликання Швець Віктор Дмитрович. Його діяльність була повністю скерована на дискредитацію мене як кандидата у народні депутати. Керівництво фракції після виборів обіцяло обговорити це питання. І я сподівався, що діям Швеця буде дано належну оцінку. Неодноразово звертався з такими проханнями до керівництва фракції. Проте вибори пройшли, і всі, на жаль, забули про свої обіцянки. Та навіть більше – без жодного обговорення на засіданні фракції, немов би «на зло мені», Швеця було знову закріплено одним із кураторів Львівської області».

За словами Канівця, «гірко усвідомлювати, що в одній команді керівництво не чує інших її членів. Одна справа, якщо б після виборів Швець припинив свою деструктивну діяльність в окрузі. Але інша, коли, відчуваючи свою безкарність, і, можливо, навіть чиюсь високу підтримку, з подачі Швеця в окрузі проти мене продовжується брудна інформаційна кампанія. При цьому, не гребують навіть честю і гідністю моїх дітей».

«За таких обставин я більше не вбачаю доцільності перебувати у фракції, керівництво якої, граючи у свою гру 2015, ігнорує не тільки мене як народного депутата, але й думку 43 000 виборців. За 100 днів своєї депутатської діяльності я провів більше 20 зустрічей з громадами сіл. Люди запитують: «Чому до відступників з «Батьківщини» керівництво не вживає жодних заходів? Чому Швець далі паплюжить «Батьківщину»?» Відповіді від керівництва фракції я не дочекався… Мої політичні переконання залишаються незмінними, я завжди стояв і буду стояти на позиції патріотизму та демократії».