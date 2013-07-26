ЄС і Вірменія узгодили угоду про асоціацію - можуть парафувати у Вільнюсі

Глава дипломатії Євросоюзу Кетрін Ештон і єврокомісар з розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле привітали завершення переговорів щодо угоди про асоціацію з Вірменією і заявили, що вона може бути парафована на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі. Про це повідомляє РІА «Новости».

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"Ми раді підтвердити завершення переговорів щодо майбутньої угоди про асоціацію між Європейським союзом і Вірменією, включаючи створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі, за якою учасники переговорів досягли згоди в Єревані", - йдеться в спільній заяві Ештон і Фюле.

Єврокомісари вважають завершення розпочатих у 2010 році переговорів значним досягненням для обох сторін. "Угода про асоціацію дозволить ЄС та Вірменії спільно просувати програму комплексної модернізації та реформ, засновану на загальних цінностях, політичної асоціації та економічної інтеграції. Угода надасть прямий позитивний вплив на повсякденне життя. І Вірменія, і всі її громадяни стануть ближче до Європейського союзу", - йдеться у заяві.

Угода про поглиблену та всеосяжну вільну торгівлю є компонентом асоційованої угоди Вірменії та ЄС, яке реалізується в рамках ініціативи "Східного партнерства". Проект "Східне партнерство" передбачає політичне та економічне зближення з ЄС шести держав пострадянського простору - Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови, України та Білорусії.