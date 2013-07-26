Міліція відпустила затриманих учасників антиклерикальної акції під Арсеналом
Усі затримані сьогодні учасники антиклерикальної акції біля Мистецького арсеналу вийшли на волю.
Про це повідомив блогер та активіст Олександр Володарський.
"Всі учасники акції на волі, дякую всім, хто підтримав" - написав він у своєму блозі.
Також блогер наголосив на неправомірності застосування судового рішення про заборону акцій у центрі Києва до території, суміжної з Мистецьким Арсеналом, відстань від якої до Хрещатика, за його словами - "майже чотири кілометри пішки".
Нагадаємо, сьогодні близько 18:00 біля входу до музейного комплексу «Мистецький арсенал» відбулася акція протесту проти відзначення на державному рівні 1025-річчя хрещення Русі, організована Автономною спілкою трудящих.
Десяток осіб зібралось біля входу до будівлі, щоб заявити свою антиклерикальну позицію.
Представники міліції зачитали учасникам протесту рішення суду про заборону акцій у центрі Києва.
Після цього бійці спецпідрозділу «Беркут» оточили учасників акції, відсторонили їх на початок вулиці Лаврської та завантажили в машину.