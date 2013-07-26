Міліція відпустила затриманих учасників антиклерикальної акції під Арсеналом

Про це повідомив блогер та активіст Олександр Володарський.

"Всі учасники акції на волі, дякую всім, хто підтримав" - написав він у своєму блозі.

Також блогер наголосив на неправомірності застосування судового рішення про заборону акцій у центрі Києва до території, суміжної з Мистецьким Арсеналом, відстань від якої до Хрещатика, за його словами - "майже чотири кілометри пішки".

Нагадаємо, сьогодні близько 18:00 біля входу до музейного комплексу «Мистецький арсенал» відбулася акція протесту проти відзначення на державному рівні 1025-річчя хрещення Русі, організована Автономною спілкою трудящих.

Десяток осіб зібралось біля входу до будівлі, щоб заявити свою антиклерикальну позицію.

Представники міліції зачитали учасникам протесту рішення суду про заборону акцій у центрі Києва.

Після цього бійці спецпідрозділу «Беркут» оточили учасників акції, відсторонили їх на початок вулиці Лаврської та завантажили в машину.