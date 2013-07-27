Янукович нагородив орденом Вселенського Патріарха

Янукович нагородив Вселенського Патріарха Варфоломія орденом Свободи.

Президент України Віктор Янукович своїм указом № 393/2013 за визначну церковну діяльність, спрямовану на піднесення авторитету православ'я у світі, та з нагоди відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі нагородив Вселенського Патріарха Варфоломія І орденом Свободи. Відповідний документ розміщено на сайті Президента України.

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