Янукович нагородив орденом Вселенського Патріарха

16:02, 27 липня 2013
Політика
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Янукович нагородив Вселенського Патріарха Варфоломія орденом Свободи.

Янукович нагородив Ворфоломія ІІ орденом Свободи

Президент України Віктор Янукович своїм указом № 393/2013 за визначну церковну діяльність, спрямовану на піднесення авторитету православ'я у світі, та з нагоди відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі нагородив Вселенського Патріарха Варфоломія І орденом Свободи.

Відповідний документ розміщено на сайті Президента України.

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