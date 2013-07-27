Янукович нагородив орденом Вселенського Патріарха
16:02, 27 липня 2013Політика
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Янукович нагородив Вселенського Патріарха Варфоломія орденом Свободи.
Янукович нагородив Ворфоломія І орденом Свободи
Президент України Віктор Янукович своїм указом № 393/2013 за визначну церковну діяльність, спрямовану на піднесення авторитету православ'я у світі, та з нагоди відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі нагородив Вселенського Патріарха Варфоломія І орденом Свободи.
Відповідний документ розміщено на сайті Президента України.
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