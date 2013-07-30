ЗМІ: зустріч Квасневського і Кокса з Януковичем відбудеться сьогодні в Криму

Керівники Моніторингової місії Європейського парламенту Олександр Квасневський і Пет Кокс в ході свого візиту до України планують провести зустрічі з Президентом Віктором Януковичем та екс-главою українського уряду Юлією Тимошенко.

Про це повідомляє РАР з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

За даними агентства, зустріч Квасневського і Кокса з Януковичем відбудеться сьогодні в Криму.

Із Тимошенко Квасневський і Кокс зустрінуться в середу, 31 липня, у Харкові.

Як повідомляв УНІАН, керівники Моніторингової місії Європарламенту - колишній Президент Польщі Квасневський і екс-глава Європарламенту Кокс - прибули до України з триденною місією 29 липня.

Довідка УНІАН. У травні 2012 року президент Європарламенту Мартін Шульц і прем'єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної Моніторингової місії Європарламенту під керівництвом Кокса та Квасневського зі спостереження за розглядом справ екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Місія Європарламенту працює з червня 2012 року.

За період роботи місії відбулися кілька візитів Кокса і Квасневського в Україну, під час яких політики відвідували Тимошенко у лікарні, а також Менську колонію, де зустрічалися з Луценком.