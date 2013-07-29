У Феодосії оголошено триденну жалобу

Про це повідомляє прес-служба міської ради.

«30 липня, з 9.00 до 12.00, у Феодосії в Будинку офіцерів флоту відбудеться цивільна панахида за міським головою. Цього ж дня о 13.30 на центральному цвинтарі відбудеться похорон», - додали в мерії.

До виборів мера, дату яких має призначити Верховна Рада України, виконувати обов'язки мера буде секретар міськради Феодосії Дмитро Щепетков.

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Як повідомляв УНІАН, мер Феодосії загинув унаслідок замаху, скоєного в ніч на 27 липня.

Бартенєву вистрілили у спину у під'їзді його будинку.

Загиблому було 57 років. Він двічі - в 2008 і в 2010 році - обирався мером Феодосії, має звання Героя України.

Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом довершеного замаху на Бартенєва.

27 липня у Феодосії святкували День міста.