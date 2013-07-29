У Феодосії оголошено триденну жалобу
Феодосія оголосила триденний траур через убивство мера Олександра Бартенєва, який керував містом з 2008 року.
Про це повідомляє прес-служба міської ради.
«30 липня, з 9.00 до 12.00, у Феодосії в Будинку офіцерів флоту відбудеться цивільна панахида за міським головою. Цього ж дня о 13.30 на центральному цвинтарі відбудеться похорон», - додали в мерії.
До виборів мера, дату яких має призначити Верховна Рада України, виконувати обов'язки мера буде секретар міськради Феодосії Дмитро Щепетков.
На тему: Прокуратура після смерті мера Феодосії перекваліфікувала справу
Як повідомляв УНІАН, мер Феодосії загинув унаслідок замаху, скоєного в ніч на 27 липня.
Бартенєву вистрілили у спину у під'їзді його будинку.
Загиблому було 57 років. Він двічі - в 2008 і в 2010 році - обирався мером Феодосії, має звання Героя України.
Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом довершеного замаху на Бартенєва.
27 липня у Феодосії святкували День міста.