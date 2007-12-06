Балога придумав, як перевірити демкоаліцію на відповідність

Керівник президентського Секретаріату Віктор БАЛОГА вважає, що сформована парламентська більшість перед процедурою голосування за кандидатуру на вищу урядову посаду має прийняти пакет законопроектів, як це передбачено в Регламенті коаліції демократичних сил. Така вимога недвозначно випливає з тексту коаліційної угоди, підписаної лідерами блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» і БЮТ та народними депутатами, обраними від цих політичних сил, повідомляє прес-служба Президента. «Чітке дотримання духу і букви коаліційної угоди, з якою БЮТ і «НУ-НС» йшли на вибори, є принциповою вимогою Президента. Негайне прийняття на пленарному засіданні парламенту пакету законопроектів перед голосуванням за кандидатуру прем’єр-міністра підтвердить відповідальну позицію демократичної коаліції. У разі потреби глава держави готовий підтримати ці проекти законів як невідкладні», - підкреслив В.БАЛОГА.

Керівник президентського Секретаріату нагадав, що йдеться про закони, які мають втілити в життя ключові передвиборчі обіцянки «НУ-НС» і БЮТ і внести зміни у функціонування державного механізму. Зокрема, це скасування депутатської недоторканності, різноманітних пільг і привілеїв народних депутатів, запровадження норм імперативного мандату, змін до Закону «Про Кабінет Міністрів України» і законів, які регулюють діяльність центральних і місцевих органів влади. «Голосування за пакет із надважливих законопроектів перевірить демократичну коаліцію на відповідність її обіцянок реальним діям. Відхилення від вимог коаліційної угоди здатне серйозно підірвати довіру суспільства до демократичних сил, створить черговий привід для хаосу і деструкції в парламенті», – наголосив В.БАЛОГА.