У ПР припускають, що Путін може виставити проти Януковича свого кандидата

Таке припущення зробив заступник голови фракції ПР у Верховній Раді Олег Царьов.

"Що стосується учасників кампанії (президентських виборів 2015-го - ред.), я можу припускати, що на останній зустрічі президентів у Севастополі Путін дав зрозуміти: Росія не зможе підтримувати Януковича у разі підписання угоди про асоціацію з ЄС", - розповів Царьов в інтерв'ю Forbes.ua.

За словами регіонала, у Путіна є два варіанти поведінки.

"Є два варіанти. Перший - Росія заявляє, що вона не підтримує Януковича. Другий, більш жорсткий - Кремль виставляє проросійського кандидата, який у першому турі відтягує частину голосів у противників опозиції. Наприклад, це може бути Віктор Медведчук чи якась інша фігура. У Путіна в Росії рейтинг близько 40%, тому у будь-кого, хто встане поруч з ним тут, теж буде мати велику підтримку", - припустив Царьов.

Як повідомляв УНІАН, 27-28 липня президент РФ відвідував Україну з офіційним візитом, під час якого брав участь разом з Віктором Януковичем у святкуваннях річниці Хрещення Київської Русі і Дня флоту.