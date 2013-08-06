У справі про побиття журналістів оголосили перерву - за клопотанням прокурора
Шевченківський райсуд оголосив до 9 серпня перерву у справі про побиття журналістів Сніцарчук і Соделя
Шевченківський районний суд міста Києва оголосив до 15.00 9 серпня перерву у справі за обвинуваченням Вадима Тітушка у побитті журналістів журналістів Ольги Сніцарчук (5-й канал) і Владислава Соделя (газета «Коммерсантъ-Украина»), у зв’язку з клопотанням прокурора щодо зміни обвинувального вироку.
Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголосила головуюча у засіданні суду суддя Лариса Радуцька.
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Як повідомляв УНІАН, 18 травня під час мітингу опозиції невідомі в спортивних костюмах до крові побили журналістку «5 каналу» Ольгу Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсант-Украина» Владислава Соделя. Це відбувалося на очах міліціонерів, які не захищали журналістів, хоча ті зверталися по допомогу.
У справі нападу на журналістів судитимуть чотирьох осіб.