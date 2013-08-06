Тітушко змінив адвоката

Як передає кореспондент УНІАН, про це Тітушко заявив на початку засідання Шевченківського районного суду Києва з розгляду провадження за обвинуваченням його і ще трьох осіб у побитті працівників ЗМІ.

На початку судового засідання Тітушко звернувся з клопотанням про заміну адвоката Сергія Олійника на Андрія Калмикова. Цей адвокат також представлятиме інтереси в суді інших підсудних: Андрія Ярошенка, Сергія Приходька і Михайла Пшука.

На сьогоднішнє засідання до суду з’явилися всі четверо підсудних та потерпілі журналісти Ольга Сніцарчук (5-й канал) і Владислав Содель (газета «Коммерсантъ-Украина»).

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На даний час у судовому засіданні головуючий суддя Лариса Радуцька оголосила перерву для того, аби засоби масової інформації змогли зайняти місця у залі судового засідання.

Також відзначимо, що на вулиці Смирнова-Ласточкина, неподалік будівлі Шевченківського райсуду знаходиться два автобуси з працівниками міліції.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня під час мітингу опозиції невідомі в спортивних костюмах до крові побили журналістку «5 каналу» Сніцарчук і фотографа газети «Коммерсант-Украина» Соделя. Це відбувалося на очах міліціонерів, які не захищали журналістів, хоча ті зверталися по допомогу.

У справі нападу на журналістів судитимуть чотирьох осіб.