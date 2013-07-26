Нардеп думає, що влада добиває чернівецький телеканал ТВА

Члени Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації і Незалежна медіа-профспілка України занепокоєні ситуацією з чернівецьким телеканалом ТВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови профільного комітету Миколи Томенка, 23 липня в результаті «незрозумілої» пожежі припинив мовлення чернівецький телеканал ТВА. За повідомленням керівництва телемовника, під час цієї пожежі було виведено з ладу лише їхнє обладнання. Технічна апаратура інших телевізійних каналів, яка знаходилися в одному приміщенні з обладнанням ТВА, у тому числі обласного державного телебачення, залишилася неушкодженою.

У заяві називається прикметним те, що ця «вибіркова» пожежа відбулася напередодні чергового засідання Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, на якому планувалося розглянути питання щодо ТВА.

У депутатів викликає занепокоєння той факт, що телеканал на сьогодні, за словами його працівників, готовий вийти в ефір, однак відновлення його мовлення блокується з надуманих причин.

Члени Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації беруть під свій контроль розвиток події навколо телеканалу ТВА та будуть ініціювати на найближчому засіданні Комітету розгляд і вивчення цієї ситуації. Вони вимагають створити всі необхідні умови для забезпечення негайного виходу телеканалу в ефір і звертаються до правоохоронних органів з вимогою провести неупереджене розслідування та встановити винних у перешкоджанні законній журналістській діяльності.

Заяву підписали народні депутати: голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформації Томенко, заступник голови комітету Ігор Мірошниченко, члени Комітету Олександр Абдуллін, Микола Княжицький, Олена Кондратюк, Рустам Раупов, Юрій Стець.

У переданій УНІАН заяві НМПУ також зазначається, що у Медіа-профспілки викликає неабияку стурбованість те, що у Чернівцях вже третій день відсутнє мовлення місцевого приватного телеканалу ТВА. Незалежна медіа-профспілка України вважає, що в цьому винна місцева влада, яка не бере на себе відповідальність і не хоче вирішувати технічну проблему, за якою, ймовірно, стоять політичні інтереси.

Як зазначає НМПУ, «незабаром після конфлікту співвласників Людмили Пишної та Василя Забродського, крапку в якому поставив суд, у телеканалу ТВА почалися проблеми з виходом в ефір: увечері 23 липня виникло задимлення в радіо-релейній станції, яка знаходиться в приміщенні Обласної держтелерадіо компанії «Буковина». В результаті була пошкоджена апаратура, яка забезпечувала вихід в ефір телеканалу ТВА. Вже третій день мовлення не відновлюється через недопуск фахівців телеканалу до приміщення, де сталася аварія. Керівник ОДТРК «Буковина» заявляє, що не має повноважень впускати туди сторонніх, адже це власність концерну РРТ (держструктури, що забезпечує трансляцію радіо та ТБ). РРТ також не йде назустріч ТВА і його глядачам».

Як зазначає Медіа-профспілка, «події навколо ТВА створюють загрозу непродовження ліцензії на мовлення телеканалу, а отже - можуть спричинити втрату роботи більш як 50-ти працівників телекомпанії».

Медіа-профспілка вимагає від місцевої влади і підпорядкованим їм чиновникам з ОДТРК та РРТ негайного вирішення технічної проблеми, оскільки затягування з її усуненням може спричинити закриття телеканалу.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати України Андрій Шевченко та Микола Федорук сьогодні, 26 липня, у Чернівцях взяли участь у зустрічі із журналістами, яку організували працівники телеканалу ТВА. Як повідомив Шевченко, сьогодні депутати мають намір поспілкуватися із керівництвом області та усіма сторонами конфлікту, який виник довкола припинення мовлення ТВА.

«Вже очевидно, що на рівні Чернівців цей конфлікт розв’язати не вийде. Місцева влада замість того, аби повернути цей канал в ефір, все робить для того, щоб добити його», - сказав депутат, додавши, що «це - не конфлікт власників, не конфлікт політичний, це – громадянський конфлікт».

У свою чергу колектив телеканалу ТВА оприлюднив заяву, у якій відповідальність за ситуацію покладає на керівництво області. Телевізійники вважають, що їх засіб масової інформації намагаються знищити через низку матеріалів, у яких критикувалася виконавча влада області.