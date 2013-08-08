Опозиція хоче заборонити Беркут на мітингах

Як передає кореспондент УНІАН, на офіційному сайті парламенту України повідомляється, що авторами законопроекту (№3048) є народні депутати України Геннадій Москаль, Андрій Парубій (всі з фракції “Батьківщина”), Михайло Головко (фракція “Свобода”), Ростислав Павленко, Віктор Чумак (обоє з фракції партії “УДАР”).

Даним законопроектом передбачається внести зміни до закону “Про міліцію”, передбачивши, що спеціальні підрозділи міліції не можуть брати участь у забезпеченні громадського порядку та громадської безпеки під час проведення зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій та інших мирних зібрань.

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Також у законопроекті пропонується запровадити персональні нагрудні знаки, які мають розміщуватися на форменому одязі кожного працівника органу внутрішніх справ рядового і начальницького складу. Законопроектом передбачено, що “на форменому одязі працівника міліції розміщується нагрудний знак (жетон) із зазначенням прізвища, імені, по-батькові, спеціального звання працівника міліції та органу, в якому він працює”. Згідно з документом, працівникам міліції заборонено знімати з форменого одягу чи приховувати нагрудний знак, а також будь-яким іншим чином перешкоджати читати інформацію на ньому та фіксувати її за допомогою технічних засобів.

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачивши, що перешкоджання працівником органу внутрішніх справ рядового і начальницького складу ідентифікації його особи під час виконання службових обов’язків шляхом приховування, пошкодження нагрудного знака (жетона), позбавлення можливості читати інформацію на ньому та фіксувати її за допомогою технічних засобів, а також відсутність на його форменому одязі нагрудного знака (жетона) із зазначенням прізвища, імені, по-батькові, спеціального звання та органу, в якому він працює, чи перешкоджання ідентифікації його особи в будь-який інший спосіб тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п’ятдесяти до трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, а також використання масок та інших предметів, що приховують обличчя працівників органів внутрішніх справ рядового і начальницького складу під час проведення зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій та інших мирних зібрань тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від трьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.