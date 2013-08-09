Суд знову переніс розгляд справи про побиття журналістів

Шевченківський районний суд Києва на 16 серпня переніс розгляд справи за обвинуваченням Вадима Тітушка, Сергія Приходька, Андрія Ярошенка та Михайла Пшука у побитті журналістів Ольги Сніцарчук і Владислава Соделя для надання можливості захисту підготуватись до нового обвинувачення.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд ухвалив сьогодні.

16 серпня засідання суду розпочнеться о 14.00.