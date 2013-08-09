Суд знову переніс розгляд справи про побиття журналістів
16:30, 09 серпня 2013Політика
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Шевченківський райсуд Києва на 16 серпня переніс розгляд справи про побиття журналістів Сніцарчук і Соделя
Захист хоче підготуватися до нового обвинувачення / Фото : Влада Соделя
Шевченківський районний суд Києва на 16 серпня переніс розгляд справи за обвинуваченням Вадима Тітушка, Сергія Приходька, Андрія Ярошенка та Михайла Пшука у побитті журналістів Ольги Сніцарчук і Владислава Соделя для надання можливості захисту підготуватись до нового обвинувачення.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд ухвалив сьогодні.
16 серпня засідання суду розпочнеться о 14.00.
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