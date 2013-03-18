Суд опитав 5 свідків у справі "вбивці Путіна"

Як передає кореспондент УНІАН, це – очевидці вибуху у будинку по вулиці Тираспілській, який стався 4 січня 2012 року. Як пояснила журналістам адвокат підсудного Ольга Черток, свідки залучені за ініціативи звинувачення.

Показання дали двоє співробітників пожежної охорони і мешканці названого будинку. Пожежники припустили, що у квартирі, що горіла, були хімічні речовини. Не виключено, що магній, оскільки при гасінні водою вогонь тільки посилювався.

Усі свідки, включаючи мешканців, квартири яких було залито водою (вони проходять у справі як потерпілі), заявили, що до пожежі А.Осмаєва не бачили.

Потерпілі заявили цивільні позови на різні суми, максимально до 220 тис. грн.

У свою чергу А.Осмаєв, який поводився упевнено, акцентував увагу суду, ставлячи свідкам запитання щодо того, чи чули вони під час пожежі вибухи петард і хлопавок.

Один із свідків - Юрій Герасименко - сказав, що бачив А.Осмаєва з ще одним чоловіком вже під час пожежі: обидва були обпалені, у майже повністю згорілому одязі. Вони повідомили його про ще одну людину, яка залишилася в палаючій квартирі, і просили надати йому допомогу.

Наступне засідання суду у справі А.Осмаєва призначене на 28 березня.

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Як повідомлялося, в лютому 2012 року спецслужби Росії і України повідомили про затримання в Одесі злочинців, які перебували у міжнародному розшуку. За версією слідства, екстремістську групу з трьох молодиків (вихідців з Чечні Адама Осмаєва, Руслана Мадаєва і уродженця Казахстану Іллі П’янзіна), які організували конспіративну базу в одній з квартир Одеси, вдалося виявити і знешкодити після того, як у помешканні випадково спрацювала саморобна бомба. Р.Мадаєв тоді загинув, а затриманий першим І.П’янзін розповів співробітникам СБУ, що він і його спільники готували вибухівку для замахів на В.Путіна.

І.П’янзіна у серпні 2012 року було екстрадировано з України до Росії.

31-річного А.Осмаєва Європейський суд з прав людини рекомендував властям України не видавати Росії, і процес екстрадиції підслідного до РФ було припинено.

Тим часом А.Осмаєв неодноразово заявляв, що дав визнання під тиском і тортурами. Як стверджує А.Осмаєв, співробітники СБУ били його по голові, надягали на голову пакет і вводили за допомогою ін'єкцій наркотичні речовини.