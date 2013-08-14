Росія пригадала Україні «сирну війну»: рік цілий в ладоньки грали

"Не треба організовувати проти Росії опір, нічого не вийде. Не треба перекручувати факти, а треба сідати і домовлятися", - цитує Онищенка РІА «Новости».

Він відзначив, що після скандалу з сирами Росспоживнагляд запропонував Україні провести акредитацію кількох лабораторій з контролю за якістю продукції.

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"З сиром була проблема, давайте акредитуємо на вашій території лабораторії, яким ми довірятимемо. Було відібрано п'ять лабораторій. Але, як тільки ми пустили сир до Росії, вони забули про ці домовленості. Ось тільки зараз приїхали, а рік цілий в ладоньки грали", - відзначив Онищенко.

Він сказав, що Росспоживнагляд продовжує вилучати з російського ринку продукцію українських кондитерських заводів Roshen.

Нагадаємо, сьогодні, 14 серпня, міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк повідомив, що делегація уряду України планує провести у п'ятницю, 16 серпня, в Москві переговори з російськими колегами щодо ситуації з постачанням продукції «Рошен» до РФ.

«Плануємо на п'ятницю (зустріч — УНІАН). Я поїду, зустрічатимуся з Онищенком (голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко), так сподіваюся», - сказав Присяжнюк.

Він зазначив, що на зустрічі Україна бажає почути від представників Росії, на чому грунтується заборона на імпорт продукції «Рошен».

«Ми повинні почути, які у них аргументи у цьому спорі. У нас є всі висновки, ми відповідаємо всім стандартам», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко заявив про запровадження заборони на постачання до Росії продукції української корпорації Roshen.

30 липня Росспоживнагляд заявив про виявлення в кондитерській продукції Roshen бензапирену, що має канцерогенні властивості.

31 липня Росспоживнагляд повідомив Федеральну митну службу Росії (ФМС) про заборону на поставку на територію РФ продукції чотирьох фабрик Roshen.

6 серпня Росспоживнагляд повідомив, що основною претензією до кондитерських виробів Roshen є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчову цінність продукції, зазначеної на етикетці. Перевірку якості кондитерських виробів Roshen вже провели Білорусь, Молдова, Таджикистан і Казахстан, проте санітарні служби цих країн жодних порушень не виявили.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen («Рошен») - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко" (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).

Roshen є дочірнім підприємством «Українського промислово-інвестиційного концерну» («Укрпромінвест», м. Київ).