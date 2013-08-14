Україна пропонує Росії вести моніторинг кожної партії продукції Roshen

Україна готова надати російській стороні всі можливості для жорсткого моніторингу кожної партії продукції української компанії Roshen у разі відновлення поставок на російський ринок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу в Кабінеті міністрів повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

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«Наше прохання буде таким, щоб наступного тижня робоча група з Росії зробила моніторинг та інспекцію наших підприємств, і паралельно з цим ми готові дозволити під жорстким моніторингом кожної партії експорт продукції на ринок Росії», - сказав Присяжнюк.

Раніше міністр заявляв, що українська урядова делегація планує у п'ятницю, 16 серпня, провести в Москві переговори з російськими колегами щодо ситуації з постачанням продукції Roshen до РФ. За словами Присяжнюка, Україна розраховує почути від представників Росії причини заборони імпорту продукції Roshen

Як повідомляв УНІАН, Росія запровадила заборону на імпорт продукції Roshen наприкінці липня через виявлений у кондитерських виробах бензапирен, що має канцерогенні властивості.

31 липня Росспоживнагляд повідомив Федеральну митну службу Росії (ФМС) про заборону на постачання на територію РФ продукції чотирьох фабрик Roshen.

6 серпня Росспоживнагляд повідомив, що основною претензією до кондитерських виробів Roshen є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчову цінність продукції, зазначеної на етикетці. Перевірку якості кондитерських виробів Roshen вже провели Білорусь, Молдова, Таджикистан і Казахстан, проте санітарні служби цих країн жодних порушень не виявили.