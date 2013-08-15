Азаров доручив розібратися з проблемами експорту в Росію

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з посиланням на урядового уповноваженого України з питань співробітництва з Російською Федерацією, державами – учасниками СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об'єднаннями Валерія Мунтіяна.

«На даний момент немає документів, які підтверджують, що українські товаровиробники порушили законодавство Митного союзу або Російської Федерації. Такі документи російська сторона не надала», - цитує прес-служба Мунтіяна.

Водночас, на його думку, не можна говорити про те, що проблеми з ввезенням українських товарів до РФ є результатом якихось обмежувальних заходів – в цьому випадку йдеться скоріше про процедурні моменти.

«Існує ряд інформаційних повідомлень від українських підприємців про певні проблеми з проходженням митних процедур у РФ в останні кілька днів», - зазначив Мунтіян.

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За його словами, Україна проаналізувала нормативно-правову базу, на підставі якої могло бути ухвалене відповідне рішення. «Справді, є загальноросійський профіль ризику на етапі реєстрації декларації і певний перелік підприємств, але сказати, що це (проблеми при ввезенні українських товарів до РФ – УНІАН) має масовий характер і є підтверджуючі документи, згідно з якими до цього переліку внесені українські підприємства або товари, сьогодні не можна. Таких документів ми сьогодні не маємо», - наголосив Мунтіян.

При цьому він не заперечує, що проблема з ввезенням українських товарів до РФ справді існує. «Прем'єр-міністр доручив розібратися, визначитися з фактами і вжити відповідних заходів щодо захисту вітчизняних товаровиробників. Якщо такі питання і проблеми виникли, то потрібно їх врегулювати», - зазначив Мунтіян.

За інформацією урядового уповноваженого, Мінекономрозвитку проводить моніторинг ситуації з експортом українських товарів до Росії, а також активно співробітничає з російською стороною для вирішення цієї проблеми.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Федеральна митна служба Росії з кінця липня посилила контроль вантажів, які ввозяться на територію РФ більш як 40 українськими підприємствами і компаніями.

14 серпня Федерація роботодавців України (ФРУ), очолювана українським бізнесменом Дмитром Фірташем, звернулася до прем'єр-міністра України Миколи Азарова з проханням сприяти швидкому вирішенню торгових спорів з РФ, що призвели до блокування широкої номенклатури українських товарів російською митницею. За розрахунками ФРУ, втрати українських товаровиробників можуть становити близько 2-2,5 млрд дол. при загальному прогнозному обсязі поставок українських товарів до Російської Федерації за підсумками 2-го півріччя 2013 року в обсязі 8,5 млрд дол.

Разом з тим, прес-секретар прем'єр-міністра Віталій Лук’яненко заявив, що уряд України «не треба підштовхувати», він і так вживає заходів для ліквідації проблем, які «створюються» у взаємній торгівлі з Російською Федерацією, і зацікавлений у тому, щоб ці перешкоди були ліквідовані.

Україна планує порушити питання про проблеми з українським імпортом на російській митниці на засіданні ради Євразійської економічної комісії 16 серпня в Москві.

На засіданні ради ЄЕК від України присутні віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко і представник України в ЄЕК Віктор Суслов.