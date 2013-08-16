Митники Росії обіцяють до кінця дня розібратись із чергою українських вагонів

Федеральна митна служба РФ розраховує, що ситуація із залізничними перевезеннями на російсько-українському кордоні нормалізується до кінця дня, передає російське агентство «Прайм».

Раніше у п'ятницю у Російській залізниці (РЗ) повідомили, що на прикордонних станціях російсько-українського кордону простоює понад 900 вагонів з вантажами з України в очікуванні митного оформлення.

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"До кінця дня ситуація на залізницях нормалізується", - сказав голова ФМС Андрій Бельянінов журналістам.

Він пояснив, що профілі ризику були змінені щодо вантажів, які перевозяться не тільки автотранспортом, а й на залізниці, що "викликало досить серйозні ускладнення, пов'язані з переміщенням вантажів на залізниці у напрямку Брянська і Білгородської області".

"Ми оперативно зреагували на ці погрози, які могли виникнути і частково виникли. Те, що стосується ваги, - ми ці профілі терміново зняли", - сказав Бельянінов.

Російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами з України. Українські компанії заявляють, що поставки їх продукції на російський ринок фактично заблоковано. Федерація роботодавців України оцінила можливі втрати експортерів до кінця року у 2,5 мільярда доларів.