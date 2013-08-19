ЗМІ: Банку Eurofed дозволили оспорити конфіскацію коштів Лазаренка

Суд у США дозволив банку Eurofed оспорювати на островах Антігуа і Барбуда конфіскацію коштів колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренко, одержаних, на думку американських властей, у результаті злочинної діяльності.

Як повідомляє РІА «Новости», про це йдеться у судових документах, які є у розпорядженні Російського агентства правової і судової інформації.

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США подали позов до суду у 2004 році, вимагаючи стягнути на їх користь близько 260 млн доларів з рахунків Лазаренка у Швейцарії, Литві, Ліхтенштейні та інших країнах.

На думку позивача, ці кошти були одержані у результаті протизаконних дій Лазаренка, який очолював уряд України з 1996 по 1997 рік і потім був засуджений у США до 9 років ув'язнення за відмивання грошей. Екс-прем'єр вже відбув термін цього покарання. Зараз він знову перебуває під арештом за порушення міграційного режиму.

На гроші з рахунків Лазаренко претендували також кілька компаній, зокрема ліквідатори банку EuroFed на Антігуа і російське ВАТ "Газпром". Останній вимагав стягнути на його користь 140 млн доларів, які призначалися компанії за договором з "Єдиними енергетичними системами України" і нібито були вкрадені Лазаренком. Компанія була виключена судом у США з числа зацікавлених сторін у процесі.

На думку звинувачення, до ліквідації банку Лазаренко використовував Eurofed для відмивання доходів від своєї злочинної діяльності. Згідно із судовими документами, понад 100 млн доларів, стосовно яких було подано позов, спочатку зберігалися в Eurofed на депозиті Лазаренка. Eurofed втрутився у справу Лазаренка з вимогою дозволити відстоювати активи у розмірі майже 85,5 млн доларів і 1,6 млн доларів у банку Bank of Nova Scotia на Антігуа; майже 4,8 млн доларів у Credit Suisse у Женеві; 483,6 тис. доларів у Banque SCS Alliance SA у Женеві, а також усі кошти у Vilniaus Bankas у Литві.

Суд у США вирішив, що Eurofed довів наявність своїх коштів в активах на Антігуа, але не довів право оспорювати конфіскацію коштів у Литві і Швейцарії.