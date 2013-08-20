The Economist: Торгова війна України й Росії може вдарити по Тимошенко

Водночас, проблема ув’язнення Юлії Тимошенко стане менш загрозливою, у порівнянні із торговою війною, для української влади, пише The Economist.

"На сьогодні здається малоймовірним, що Росія повністю призупинить поставки з України. Якщо ж і призупинить, то не на тривалий час, оскільки російська економіка, яка вже давала збої у 2013 році, буде так само ураженою (до її основного імпорту з України належать ключові промислові ресурси такі як метали, хімічні речовини та електричні машини)", - стверджують аналітики The Economist Intelligence Unit.

На їхню думку, "політично такий крок може збільшити напруження між двома країнами", проте це може принести і деякі бонуси для України.

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"Україна може виграти трохи співчуття та підтримки із закордону (наприклад, США вже заявили про своє бажання допомогти Україні із диверсифікацією енергоносіїв), - цитує Українська правда.

"Але якщо цей конфлікт триватиме настільки довго, щоб поглибити й без того значну економічну кризу, то це може знизити підтримку уряду серед населення, але, крім того, це також може стимулювати українських політичних гравців подвоїти свої зусилля у напрямку проєвропейських реформ", - вважають аналітики

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"З цього погляду, відчайдушні дії Росії можуть зробити ув’язненого лідера опозиції Юлію Тимошенко менш загрозливою для оточення президента, а перспективи відновлення програми співробітництва з МВФ, включно із змінами у фіскальній та валютній політиках – менш непривабливими, ніж це було раніше", - впевнені аналітики.