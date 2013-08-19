ЄС має захистити Україну від Росії, заявляють у Європарламенті

Про це сказано в заяві голови Комітету Європарламенту з питань закордонних справ Елмара Брока (Elmar Brok, Німеччина) і голови групи народних партій в Парламентській Асамблеї ЄВРОНЕСТ (ЄС - країни «Східного партнерства») Яцека Сарюша-Вольського (Jacek Saryusz-Wolski, Польща ), текст якої був переданий ЄС-плюс.

«Блокуючи імпорт з України, Росія розгортає торгову війну з Україною. Тиск зростає, аби утримати Україну від підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС», - сказано в заяві.

«ЄС як зацікавлена сторона в конфлікті має діяти для захисту України від дій Росії, тоді як Україні слід зробити все необхідне для підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС», - наголосили Брок і Сарюш-Вольські.

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Депутати Європарламенту висловили переконання в тому, що своїми діями Росія хоче примусити Україну зробити вибір на користь Євразійського митного союзу, а не на користь ЄС, а також направити відповідний сигнал решті країн-учасниць «Східного партнерства».

«Це чітко порушує правила СОТ. Разом з тим, це зовсім не торгова суперечка, але дуже серйозний політичний конфлікт із геополітичним бекграундом. Він може загрожувати всьому проекту «Східне партнерство», - наголошується в заяві Брока і Сарюш-Вольського.

При цьому депутати наголосили, що такі дії Росії є ворожими не тільки щодо України, а й щодо ЄС, і висловили переконання в тому, що ЄС має вчинити швидкі дипломатичні й політичні дії для захисту України та її права на вільний вибір свого майбутнього.

Нагадаємо, російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами з України, після чого українські компанії заявили, що їхні поставки на російський ринок фактично заблоковані. Федерація роботодавців України оцінила можливі втрати експортерів до кінця року в 2,5 мільярда доларів.

18 серпня радник Президента Російської Федерації Сергій Глазьєв заявив, що ускладнення митного оформлення вантажів на російсько-українському кордоні є разовою акцією, але у разі підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом митне адміністрування може бути посилене.

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«Не треба це драматизувати. Річ у тому, що російська митна служба проводила профілактичні заходи, пов'язані з підготовкою зміни режиму митного адміністрування у разі, якщо Україна підпише Угоду про асоціацію з ЄС», - сказав Глазьєв журналістам.

«Висновки поки що не зроблені, поки що йде обробка інформації. Зараз ситуація нормалізувалася, але ми про всяк випадок готуємося до посилення митного адміністрування, якщо раптом Україна зробить цей самогубчий крок, підписуючи угоду про асоціацію з ЄС», - сказав радник Президента РФ.