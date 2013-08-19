Україна цьогоріч імпортувала газу на $5,5 мільярда

При цьому Міндоходів не наводить порівняльних даних за аналогічний період 2012 року.

На тему: Україна цього року купила у Росії на 34% менше газу

Згідно з повідомленням, імпорт газу з Російської Федерації за 7 місяців 2013 року становив у грошовому вираженні 5,207 млрд дол., з Німеччини - 0,206 млрд дол., з Угорщини — 0,063 млрд дол.

Імпорт природного газу в грошовому вираженні в липні 2013 року становив 0,396 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними українського оператора газотранспортної системи — компанії «Укртрансгаз», Україна в січні-липні 2013 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації на 34% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 12,5 млрд куб. м. Кабінет міністрів України затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м.

Надходження газу цього року від російського газового монополіста компанії "Газпром" становитимуть 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесмену Дмитру Фірташу – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м

Україна почала купувати газ у країнах Євросоюзу з листопада 2012 року.

Минулого року Україна спожила майже 49 млрд кубометрів газу, 33 млрд з яких придбала у Росії, від якої добивається зниження ціни палива, вважаючи її завищеною.

На сьогоднішній день поставками газу до України займаються: енергетичний холдинг Ріната Ахметова ДТЕК (із території Угорщини), компанія Сергія Курченка ВЕТЕК (також із території Угорщини), компанія Дмитра Фірташа Ostchem (через територію РФ), а також державна НАК «Нафтогаз України» (з Польщі, РФ).