Спростування інформації в новині «Суд у справі Пилипишина перенесли»

Інформаційне агентство «УНІАН» повідомляє, що поширена ним 26.03.2013 року в новині під назвою «Суд у справі Пилипишина перенесли» інформація про розгляд Голосіївським районним судом Києва справи про звинувачення колишнього голови Шевченківської райдержадміністрації Віктора Пилипишина у підробці виборчих документів, є недостовірною та не відповідає дійсності.