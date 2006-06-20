В поїздах не лише примусово годуватимуть, а й насильно вкладатимуть спати

«Укрзалізниця» має намір включити у вартість залізничних пасажирських квитків плату за постільну білизну. Про це повідомив генеральний директор відомства Василь ГЛАДКІХ сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «ми займаємося зараз (цим питанням), і вже в СВ-вагонах це практикуємо».

За словами В.ГЛАДКІХ, такий захід дозволить уникнути ситуацій, коли замість казенної постільної білизни провідники видають пасажирам своє, принесене з дому, підроблюючи навіть штампи на простирадлах і, відповідно, одержуючи від пасажирів за цю послугу гроші.

За його даними, такі випадки складають на залізниці 28%.

Нагадаємо, на даний час вартість постільної білизни в українських поїздах становить 7-10 грн.