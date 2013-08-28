Яценюк пропонує скоротити Адміністрацію Президента

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, ці проекти законів були відхилені провладною більшістю на попередній сесії парламенту. Згідно з регламентом, вони перереєстровані для подальшого включення до порядку денного третьої сесії ВР.

«Батьківщина» вимагає перешочергового розгляду цих проектів законів на третій сесії парламенту.

Проект Закону «Про скасування необґрунтованих пільг та привілеїв для осіб, уповноважених на виконання функцій держави» (№ 3122) пропонує, зокрема, значно обмежити граничну чисельність: Адміністрації Президента - до 200 осіб (на даний час 549), апарату Верховної Ради - до 500 осіб (на даний час 1115), Секретаріату Кабінету міністрів - до 400 осіб (наданий час понад 700).

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Пропонується закріпити за Президентом право на тимчасове проживання лише на одній офіційній резиденції, а також забезпечити пересування лише на літаках регулярних міжнародних і внутрішніх авіаліній.

Передбачається обмежити пенсійне забезпечення Президента, народних депутатів, урядовців - максимальний розмір пенсії, з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів.

Крім того, пропонується заборонити перекриття дорожнього руху під час проїзду Президента, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра та інших високопосадовців.

Передбачається також продаж державних резиденцій та авіаційної техніки державного авіаційного підприємства «Україна», кошти від чого спрямовуються на фінансування захищених видатків державного бюджету.

Законопроект «Про антикорупційну перевірку чиновників усіх рівнів» (№ 3121) передбачає обов’язкове декларування доходів і майна не лише посадовців, а й членів їхніх родин.

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У разі невідповідності офіційних доходів посадовця його реальним витратам і фактичному матеріальному стану проводиться спеціальне розслідування. Якщо за його результатами буде встановлено, що причиною такої невідповідності є корупційне правопорушення, посадовець притягається до адміністративної чи кримінальної відповідальності відповідно до закону, та підлягає звільненню з посади. Якщо особа подала завідомо недостовірну декларацію, вона притягається до кримінальної відповідальності.

Згідно із законопроектом, до суб'єктів антикорупційної перевірки належать, зокрема, Президент України, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, міністри, керівники центральних органів виконавчої влади, голова СБУ, генеральний прокурор, посадові та службові особи органів прокуратури, СБУ, митної та податкової служб, народні депутати, депутати місцевих рад, професійні судді, члени Вищої ради юстиції, а також посадові і службові особи інших органів державної влади.