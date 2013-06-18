Яценюк передав Януковичу шість питань для завтрашньої розмови

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, одне із питань стосується майже 10-відсоткового падіння виробництва в Україні.

“Президент України має сказати, коли його уряд внесе програму дій уряду і що він, як Президент України, збирається в цьому плані робити”, - заявив Яценюк.

Він нагадав, що для підписання Угоди про асоціацію з ЄС необхідно вирішити ряд питань, серед яких звільнення екс-прем’єра Юлії Тимошенко, а також ухвалити закони, які стосуються виборчої системи, і новий закон про прокуратуру.

“Прокуратура буде не органом, який гроші збирає, а захищає закон і правопорядок”, - додав Яценюк.

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Крім того, за його словами, «Батьківщина» вимагає, «щоб Янукович дав своїй так званій більшості вказівку проголосувати за проведення виборів у 5 проблемних округах та в місті Києві — мера Києва та Київської міської ради в поточному році, а саме на 27 жовтня 2013 року».

Також Яценюк заявив, що опозиція хоче обговорити з Президентом “катастрофічну ситуацію” із політичними переслідуваннями. Він зазначив, що на народних депутатів від опозиції чиниться тиск.

Крім того, Яценюк наголосив на необхідності створення національного антикорупційного бюро. “Президент повинен не очолювати корупцію, а боротися з корупцією”, - підкреслив він.

Яценюк вкотре заявив, що зустріч опозиціонерів з Президентом має відбутися публічно, «у присутності ЗМІ, і після цього ми готові вислухати Президента України у стінах ВР без будь-якої обструкції з його посланням — він повинен виконати свій конституційний обов’язок».