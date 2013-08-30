Янукович про критику за розбиті дороги: хоча б не б’єте, і за те спасибі (відео)

Про це він сказав в інтерв’ю чотирьом українським телеканалам.

Магістральні дороги з наступного року будуть менше ремонтувати, зазначив Президент.

"Дороги ці руйнувались 20 років. Можна критикувати скільки завгодно. Я інколи приїжджаю і мене починають критикувати - я дякую людям, що вони критикують, хоча б не б’єте. І за те спасибі”, - сказав він.

“Дасть Боже... 2014 рік буде першим роком, коли ми почнемо відновлювати міські дороги. Але ми не припиняємо будівництва магістральних доріг. Трохи темпи будуть нижчими, ніж вони були", - сказав Янукович.

"Ми все підтягнемо. Магістральні дороги ми вже більш-менш зробили. Зараз взялись за одеську трасу”, - зазначив Президент, додавши, що порядок треба наводити і на дорогах півдня.

Янукович також заявив, що з 2004 до 2010 року тодішньою владою була зроблена велика помилка, яка вплинула на якість доріг. Такою помилкою є різке підвищення тарифів на залізницю, через що активніше розвивався автотранспорт. "Дороги не були готові до вантажів. Вантажівки розбили наші дороги. Була помилка в прорахунку. Я дав завдання. Ми накопичуємо матеріали. В 2014 почнемо робити міські дороги", - зазначив глава держави.

Янукович дав інтерв’ю тележурналістам Савіку Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Інтер»), Олександру Ткаченку (студія «1+1»), Андрію Куликову (IСTV) та Ларисі Губіній («5 канал»).