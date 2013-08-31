Янукович привітав українців з Днем авіації

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Ви працюєте в одній із найважливіших і найпрестижніших індустрій сучасного світу. Сьогодні ви не тільки закріпили за Україною статус авіаційної держави, а й завойовуєте нові ринки збуту, розробляєте найновіші літаки, забезпечуєте сталу роботу авіаційного транспорту», - йдеться у вітанні Президента.

Він високо оцінив професіоналізм та відданість справі українських льотчиків. «Упевнений, що ви і надалі забезпечуватимете процвітання вітчизняної авіації, зміцнюватимете її заслужений авторитет на світовому ринку», - зазначив Президент.

Янукович побажав авіаторам міцного здоров`я, щастя, добробуту, вдалих злетів і м`яких посадок.