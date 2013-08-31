Янукович привітав українців з Днем авіації
15:12, 31 серпня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович привітав військових і цивільних авіаторів, працівників авіаційної промисловості і транспорту з професійним святом – Днем авіації України.
Янукович оцінив професіоналізм та відданість справі українських льотчиків
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
«Ви працюєте в одній із найважливіших і найпрестижніших індустрій сучасного світу. Сьогодні ви не тільки закріпили за Україною статус авіаційної держави, а й завойовуєте нові ринки збуту, розробляєте найновіші літаки, забезпечуєте сталу роботу авіаційного транспорту», - йдеться у вітанні Президента.
Він високо оцінив професіоналізм та відданість справі українських льотчиків. «Упевнений, що ви і надалі забезпечуватимете процвітання вітчизняної авіації, зміцнюватимете її заслужений авторитет на світовому ринку», - зазначив Президент.
Янукович побажав авіаторам міцного здоров`я, щастя, добробуту, вдалих злетів і м`яких посадок.
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