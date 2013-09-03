Roshen виконала всі умови для врегулювання експорту до РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк.

«Українська сторона створила робочу групу, як було домовлено. Склад робочої групи направлено, всі документи із сертифікації лабораторій направлено, всі результати лабораторних аналізів направлено (до Росспоживнагляду — УНІАН)», - сказав Присяжнюк.

За його словами, на сьогоднішній день Україна очікує від Росії пропозицій щодо складу робочої групи й графіка приїзду російських фахівців для перевірки українських фабрик Roshen.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ наводили слова голови Росспоживнагляду Геннадія Онищенка, що Україна не робить активних кроків для відновлення ввезення продукції Roshen до Росії.

Нагадаємо, 29 липня Росспоживнагляд ввів заборону на поставки до РФ кондитерської продукції з українських фабрик корпорації Roshen у зв'язку з невідповідною якістю.

31 липня Roshen припинив поставки усіх видів кондитерських виробів до Росії.

На початку серпня Росспоживнагляд повідомив, що основною претензією до кондитерських виробів Roshen є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчову цінність продукції, вказаної на етикетці.

У середині серпня за підсумками російсько-українських переговорів за участю голови Росспоживнагляду Геннадія Онищенка і міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка було ухвалено рішення про те, що інспекції пройдуть на всіх українських заводах компанії і Росспоживнагляд здійснюватиме контроль за кожною партією цукерок спільно з українськими лабораторіями. Підписаний під час зустрічі протокол передбачає створення спеціальної комісії з гармонізації стандартів двох країн, а також акредитацію українських лабораторій при Росспоживнагляді.