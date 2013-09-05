Саміт G20 перетворюється на поєдинок Обами і Путіна - ЗМІ

Саміт G20 перетворюється на міжнародний поєдинок. Про це пише Inopressa з посиланням на The Guardian.

"Путін погрожує направити до Сирії протиракетний щит, якщо США завдадуть удару без санкції ООН", - стверджують журналісти Патрік Вінтур і Ден Робертс.

Обама, виступаючи в Швеції, не погодився з ідеєю, що на кін поставлено його політичне реноме, але визнав, що відносини з Росією зайшли в глухий кут. Обама заявив, що "заборонену межу" встановив не він, а світове співтовариство, оскільки є конвенція, що забороняє застосовувати хімічну зброю.

Путін в інтерв'ю, опублікованому в середу, сказав, що занадто рано обговорювати кроки Росії у випадку американського удару по Сирії, але додав, що у Росії є план дій".

Потім він сказав, що Росія, можливо, знову почне виконувати призупинений контракт з Сирією на постачання систем ППО С-300", - зазначають автори. На їх думку, фрази Путіна можна трактувати і як "завуальовану загрозу відродити контракт на постачання С-300 Ірану, скасований Росією кілька років тому під сильним натиском США та Ізраїлю".

Журналісти звертають увагу на "єдиний проблиск світла в дипломатії" - слова Путіна, що він, можливо, схвалить резолюцію Радбезу ООН про підтримку військового втручання в Сирії, якщо отримає достовірні докази застосування хімзброї Асадом. Але він додав: "Здається абсолютно безглуздим, щоб регулярні збройні сили, які насправді сьогодні атакують, в деяких місцях вони так званих повстанців просто оточили і їх добивають по суті, - щоб вони в цих умовах почали застосовувати заборонену хімічну зброю, розуміючи чудово, що це може бути приводом для прийняття до них санкцій аж до застосування сили. Це просто безглуздо, це не вкладається ні в яку логіку".

Газета коментує: "Але ще одна спецслужба - німецька, на основі перехоплень інформації в Лівані, - заявила, що має дані про зв'язок сил Асада з цією атакою".

Як очікується, Кемерон, зі свого боку, оголосить про нові дані британської розвідки, щоб переконати Путіна у винності сил Асада, пише газета.