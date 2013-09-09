Навальний оголосив про фальсифікацію виборів у Москві

За словами Навального, на фальсифікації указує той факт, що опісля дві з лишнім години після закінчення голосування не оголошена явка і немає даних з Комплексу обробки виборчих бюлетенів, передає Lenta.ru.

«Я закликаю Кремль провести другий тур, як і належить», - заявив Навальний і додав: «Вимагаємо негайного оголошення даних. Не визнаємо тих результатів, які почали з`являтися».

Керівник штабу Навального Леонід Волков, у свою чергу, заявив, що оприлюднені дані про підрахунок 3 відсотків голосів - «елемент інформаційної війни і не більше».

Журналісти відзначають той факт, що Московський виборчком затягує з попередніми результатами голосування на виборах мера.

Як повідомлялося, згідно з попередніми підсумками виборів мера в Москві, оприлюднених ЦВК РФ, перемогу здобуває виконувач обов`язків мера російської столиці Сергій Собянін, - за нього віддали голоси 57,7 % виборців. Опозиціонер Навальний набирає 21,56 % голосів.

Ці дані співпадають з результатами екзит-полів, проведених Фондом Громадська Думка і незалежною організацією «Центр політичних технологій». В той же час, екзит-поли, проведені активістами штабу Навального, віддають опозиціонерові 35,6 % голосів, Собяніну - 46 %.

Явка на виборах 8 вересня 2013 року була рекордно низькою для Москви: на виборчі дільниці пришли, за даними на 18:00, дещо більше ніж 26 % москвичів. На останніх виборах мера столиці в 2003 році проголосували 57 % москвичів.