Круглий стіл «Початок нового політичного сезону в Україні»
12 вересня (четвер) 2013 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл « Початок нового політичного сезону в Україні »
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення :
1. Чи варто очікувати ротації в Кабміні ?
2 . Чи загрожує партії влади розкол?
3 . Яке майбутнє української опозиції?
4 . Роль Верховної ради в поточних політичних процесах.
5 . Чи можливе повторення « ефекту Навального » в Україні ?
6 . Політичні лідери VS громадські активісти. Кому довіряє Україна ?
Учасники круглого столу:
1 . ОКСАНА ПРОДАН - депутат Верховної Ради , партія УДАР
2 . ОЛЕГ ЗАРУБІНСЬКИЙ - депутат Верховної Ради , Партія регіонів
3 . АНДРІЙ ІЛЛЄНКО - депутат Верховної Ради , ВО « Свобода »
4. ВОЛОДИМИР БОНДАРЕНКО - депутат Верховної Ради, ВО «Батьківщина»
5. В'ЯЧЕСЛАВ ПІХОВШЕК - журналіст, політичний оглядач
6. ВАДИМ ДЕНИСЕНКО - журналіст, культуролог
Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА , експерт Інституту Горшеніна. Контакти для акредитації ЗМІ : ( 044 ) 230 49 62 Згадування в новинах про даному заході про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - обов'язково. АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА : м. Київ , вул. Мала Житомирська , 18б ( вхід в арку з боку Михайлівського провулка )