12 вересня (четвер) 2013 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл « Початок нового політичного сезону в Україні »

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення :

1. Чи варто очікувати ротації в Кабміні ?

2 . Чи загрожує партії влади розкол?

3 . Яке майбутнє української опозиції?

4 . Роль Верховної ради в поточних політичних процесах.

5 . Чи можливе повторення « ефекту Навального » в Україні ?

6 . Політичні лідери VS громадські активісти. Кому довіряє Україна ?

Учасники круглого столу:

1 . ОКСАНА ПРОДАН - депутат Верховної Ради , партія УДАР

2 . ОЛЕГ ЗАРУБІНСЬКИЙ - депутат Верховної Ради , Партія регіонів

3 . АНДРІЙ ІЛЛЄНКО - депутат Верховної Ради , ВО « Свобода »

4. ВОЛОДИМИР БОНДАРЕНКО - депутат Верховної Ради, ВО «Батьківщина»

5. В'ЯЧЕСЛАВ ПІХОВШЕК - журналіст, політичний оглядач

6. ВАДИМ ДЕНИСЕНКО - журналіст, культуролог

Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА , експерт Інституту Горшеніна. Контакти для акредитації ЗМІ : ( 044 ) 230 49 62 Згадування в новинах про даному заході про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - обов'язково. АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА : м. Київ , вул. Мала Житомирська , 18б ( вхід в арку з боку Михайлівського провулка )