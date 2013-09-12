ЗМІ: США почали постачання озброєнь загонам сирійської опозиції

Зброя надходить загонам заколотників разом з вантажами допомоги по лінії держдепартаменту , в числі яких автомашини , засоби зв'язку та медикаменти , повідомили газеті американські посадові особи та представники сирійської опозиції , повідомляє ІТАР -ТАРС.

Однак США поки відмовляються постачати супротивників Башара Асада протитанковими керованими снарядами і переносними ракетними системами " земля -повітря" , розповів один з представників опозиції. За його словами , " поставки ЦРУ здійснюються через мережу підпільних баз в Туреччині та Йорданії , число яких збільшилося за останній рік у зв'язку з тим , що Управління прагнуло надати допомогу близькосхідним союзникам США , в тому числі Саудівської Аравії і Катару , в постачанні зброєю сил сирійських повстанців".

У вівторок у Вашингтоні представник Національної коаліції опозиційних і революційних сил Сирії / НКОРС / Халід Салех також повідомив , що Сполучені Штати почали постачання деяких видів озброєнь сирійським заколотникам . Раніше США надавали допомогу силам опозиції , направляючи їм лише " небойове спорядження ", в тому числі засоби зв'язку.