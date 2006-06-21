Регіони радіють, що помаранчеві не змогли ”коаліційно” проголосувати

Народні депутати відмовились оголошувати перерву у роботі Верховної Ради до 23 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на засіданні парламенту Микола КАТЕРИНЧУК оголосив пропозицію лідера фракції ”Наша Україна” Романа БЕЗСМЕРТНОГО зробити перерву у роботі ВР до 23 червня для завершення оформлення документів про створення демократичної коаліції.

Цю пропозицію підтримали 154 депутати з 438, зареєстрованих залі. «За» голосувало по 77 представників фракцій БЮТ і «Нашої України». Соціалісти, комуністи і Партія регіонів не голосували.

Депутати від фракції Партії регіонів зустріли це невдале голосування стоячи і оплесками.