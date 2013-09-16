Акциз на цигарки вже приніс до держбюджету понад 12 мільярдів гривень

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, доходи від тютюнового акцизу зросли на 1,6 млрд. гривень (на 15,2%). При цьому частка тютюнового акцизу в загальних акцизних надходженнях до держбюджету з початку року зросла з 60 до 70%.

Дану позитивну динаміку в Міністерстві доходів і зборів пояснюють впровадженням нової акцизної системи на тютюнові вироби, яка діє з початку 2013 року.

«Чинна акцизна система забезпечує своєчасне і більш повне отримання акцизу з тютюнових виробів, дозволяє уникнути схем мінімізації сплати податку за рахунок маніпулювання цінами» - упевнені в Міністерстві доходів і зборів.

Нагадаємо, що відповідно до закону № 5503-VI, з початку року була істотно збільшена фіксована частина акцизу на тютюнові вироби (до 162,6 грн. За 1000 сигарет з фільтром і до 72,7 грн. За 1000 сигарет без фільтра). Також було серйозно підвищене і мінімальне акцизне податкове зобов'язання на сигарети (до 217,6 грн. За 1000 сигарет з фільтром і до 95,4 грн. За 1000 сигарет без фільтра).

У прес-службі Міндоходів підкреслили, що збільшення надходжень від тютюнового акцизу відбулося на тлі скорочення споживання тютюнових виробів в Україні. Так, за січень-липень 2013 обсяги реалізації тютюнових виробів на українському ринку впали на 13%.

Раніше, експерти заявляли, що чинна акцизна система на тютюнові вироби допомогла знизити рівень куріння в Україні. Адже через серйозного підвищення мінімального акцизного податкового зобов'язання найбільш дешеві й доступні сигарети в Україні подорожчали в середньому на 50-80 копійок за пачку.