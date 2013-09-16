У Чернігові для туристів почали встановлювати спеціальні карти та вказівники

Як повідомив УНІАН начальник управління стратегічного розвитку та туризму міської ради Борис Атрощенко, встановлювати вказівники для туристів-пішоходів почали сьогодні, 16 вересня, і мають завершити упродовж місяця.

За його словами, перші з них (а всього буде 27 інформаційних елементів туристичної навігації) з'являться у центрі Чернігова. Вони вказуватимуть напрям руху до основних архітектурних та історичних пам'яток, плани-контенти також міститимуть карту, короткі відомості про пам'ятки Чернігова і їх фото.

Проект з розміщення елементів туристичної навігації (вуличні вказівники, інформаційні стенди, план-контенти) реалізується за бюджетні кошти при допомозі спонсорів. Всього витрачено понад 100 тис. грн бюджетних коштів (гроші, в основному, спрямовано на виготовлення самих вказівників).

"Це спільний проект влади, представників бізнесу та громадських організацій, які допомагали матеріально та інтелектуально", - зазначив Атрощенко.

На його думку, встановлена навігація допоможе зорієнтуватися у Чернігові туристам-пішоходам не тільки з України, а й з-за кордону, бо виконана вона у сучасному дизайнерському рішенні українською та англійською мовами.

Атрощенко також додав, що наступним кроком у поліпшенні туристичної навігації в Чернігові стане робота з оновлення інформаційних стендів щодо назв вулиць на зупиночних комплексах.

У 2012 році у Чернігові вже встановлено 43 двомовних вказівники до основних туристичних об’єктів, що розраховані на подорожуючих автотранспортом.

Довідка УНІАН. Чернігів — центральне місто Чернігівської області. Славиться своїми пам'ятками часів Київської Русі і Чернігівського князівства, а також Гетьманщини і козацького Чернігівського полку.