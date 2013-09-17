Завтра в уряді планують схвалити проект Угоди про асоціацію з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це Азаров сказав під час зустрічі з міністром у справах Європи Міністерства закордонних справ Великобританії Девідом Лідінгтоном.

«Зараз Україна готується до дуже серйозної історичної події — Вільнюського саміту «Східного партнерства». Завтра ми на уряд виносимо угоду на затвердження, і тим самим починається процес проходження внутрідержавних процедур. Уряд розгляне проект угоди на своєму засіданні, схвалить його. Принаймні як прем'єр-міністр я пропонуватиму уряду схвалити (угоду)», - сказав Азаров.

Він зазначив, що після схвалення проекту Угоди про асоціацію з ЄС почнеться звичайна процедура підготовки тексту документа до підписання.

Читайте також: Азаров хоче провести тристоронні переговори з ЄС та Росією

Азаров наголосив, що для України підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом є великою історичною подією.

«Ми з великою повагою ставимося до позиції уряду Великобританії, який підтримує процес підписання цієї угоди», - наголосив Азаров.

Водночас він зазначив, що після підписання Угоди про асоціацію з ЄС Україні ще необхідно буде пройти досить непростий шлях, але влада з оптимізмом дивиться на цей процес.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС почали переговори про нову угоду в 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували Угоду про асоціацію і поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі.

Разом з тим, впродовж 2012 року з боку ЄС неодноразово лунала критика ситуації в Україні, зокрема щодо застосування до колишніх урядовців вибіркового правосуддя.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких висловила готовність підписати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС на саміті “Східного партнерства” у Вільнюсі в листопаді 2013 року за умови, що Київ продемонструє рішучі дії і відчутний прогрес у реформування виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя і продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.